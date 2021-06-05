شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض تجربة مصر فى برامج التوعية بأضرار المخدرات بمؤتمر دولى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في الندوة التي نظمتها كلية بلاد الرافدين الجامعة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة العراق" أون لاين، تحت عنوان "المخدرات بين الوهم والحقيقة"، لاستعراض تجربة الصندوق في تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مجال خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية بما يتفق مع المعايير الدولية، ووضع سياسات وأهداف خاضعة للتقييم المستمر وتصحيح المسار بمعايير تتسق مع التحول الرقمي، بجانب تدعيم قدرات الشباب في تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية بمشاركة 30 ألف شاب متطوع لدى الصندوق ورفع مهارات الشباب والطلاب بالمدارس ومراكز الشباب وتوعيتهم بأضرار تعاطى المخدرات، وذلك بمشاركة الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان وأميرة رجب المشرف المساعد بإدارة البرامج الوقائية بالصندوق .





كما تم مناقشة المبادرات والأنشطة التوعوية التي ينفذها الصندوق، باعتبارها من التجارب الرائدة فى التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بآليات تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة فى إطار حرص الصندوق على حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ، وكذلك استعراض آيات عمل الخط الساخن " 16023" في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وأيضا التمكين الاقتصادي للمتعافين وتوفير القروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء مشروعات صغيرة لهم ، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع، كما أشاد الحضور بتجارب صندوق مكافحة الإدمان وخاصة البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وأيضا خدمات الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، وفقا المعايير الدولية موجهين الشكر للصندوق.