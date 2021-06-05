شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مراجعة مكثفة لجودة ترجمة امتحانات الثانوية العامة لطلاب اللغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة ستقوم فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمراجعة مكثفة لجودة ترجمة الأسئلة لامتحانات طلاب المدارس اللغات فى العلوم والرياضيات وذلك منعا لتكرار شكاوى امتحانات مدارس اللغات التى شهدتها الأعوام الماضية.

وأشار وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عصر اليوم السبت أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة مستوى صعوبتها محسوبة بدقة شديدة، وان جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستقيس مهارات الفهم والتدقيق والعمق وستكون هناك اسئلة للمستويات البسيطة والمتوسطة ثم المستويات الأعلى.