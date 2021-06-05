شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية منذ قليل، لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية وذلك بعد تفقده صباح اليوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعاتها.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، ومتابعة مستجدات المشروعات الاستثمارية فى مجال البنية التحتية والمرافق.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أنه انطلاقا من الأهمية الكبيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع كل 3 أشهر مع مجلس إدارة الهيئة؛ وذلك للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات أولا بأول، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات كبيرة لدفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة، مؤكدا فى هذا الصدد أن الدولة لن تتوان عن تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة لجميع المشروعات القائمة بالمنطقة.