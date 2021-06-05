شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: إنشاء 84 عمارة سكنية فى مدينة رفح الجديدة بإجمالى 1344 وحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أهالى مركز ومدينة رفح، القاطنين بعمارات السبيل بحى المساعيد فى مدينة العريش، وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان له، أنه خلال اللقاء أكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بأهالى شمال سيناء بصفة عامة وأهالى مدينة رفح بصفة خاصة.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من إنشاء عدد 84 عمارة سكنية فى مدينة رفح الجديدة بالمرحلة الأولى بإجمالى 1344 وحدة سكنية، منهم 41 عمارة جاهزة بإجمالى 656 وحدة سكنية و43 عمارة تحت التنفيذ بإجمالى عدد 688 وحدة سكنية، مؤكدًا أن الرئيس السيسى وجه بإنشاء عدد 100 عمارة أخرى بمدينة رفح الجدية، حيث تم تسليم المواقع للمقاولين للبدء فى إنشائها.

كما أشار المحافظ إلى تسليم المرحلة الأولى إلى المواطنين من أهالى رفح وفقًا لضوابط الإسكان الاجتماعى، على أن تكون الأولوية الأولى لأبناء رفح من المقيمين فى تجمعات خارج المحافظة، ثم أهالى رفح المقيمين فى تجمعات داخل المحافظة.

لفت المحافظ إلى أن مدينة رفح الجديدة تقع بالقرب من قرية الوفاق برفح، وتقام على مساحة 1.5 كيلو مترا * 1.4 كيلو مترا، وتتكون فى مجملها من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضى و3 طوابق علوية بإجمالى 10016 وحدة سكنية، 400 بيت بدوى دور واحد على مساحة 200 مترا لكل بيت " 140 مترا للمبانى و 60 مترا فضاء " علاوة على منطقة خدمات مركزية .

وأضاف أن المرحلة الأولى المقرر افتتاحها تضم 84 عمارة سكنية "عبارة عن دور أرضى و3 طوابق علوية لكل عمارة " باجمالى 1344 وحدة سكنية، منهم 41 عمارة جاهزة بأجمالى 656 وحدة سكنية و43 عمارة تحت التنفيذ باجمالى عدد 688 وحدة سكنية،، منطقة خدمات عبارة عن وحدة صحية، مسجد، نقطة شرطة، مطافى، بريد، سنترال، مخبز، مدرسة، ومحطة وقود.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دعم الأنشطة الخاصة بأهالى رفح، وفى مقدمتها الزراعة وباقى الأنشطة التى تتميز بها، علاوة على توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لهم، وأن مجلس مدينة رفح سيكون فى طليعة الجهات الخدمية المنقولة إلى المدينة الجديدة حتى يتمكن من مباشرة عمله هناك وخدمة المواطنين .

أعلن المحافظ عن تخصيص 50 % من التجمعات التنموية بمنطقة وسط سيناء لأبناء مدينتى رفح والشيخ زويد، لافتًا إلى اعادة الاعلان عن التجمعات التنموية خلال شهر، حيث سيقوم المتقدمون بتسليم كراسة الشروط القديمة والحصول على كراسة الشروط الجديدة، لتوسيع قاعدة الاستفادة من التجمعات التنموية وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى وجود 11 تجمعًا تنمويًا فى منطقة وسط سيناء، منها 5 تجمعات فى مركز الحسنة بمناطق أم فروث بالمغارة، الكيلو 61 ببغداد، الدفيدف، النوافعة بالمغفر، وخشم القاد، إلى جانب 6 تجمعات فى نخل بمناطق طويل الحامض، الخفجة، النثيلة 1، النثيلة 2، أبو رصاصة بصدر الحيطان، وطيبة بالتمد، مشيرا إلى أن كل مواطن سيحصل على بيت بدوى متسع لأنشطته المختلفة ومساحة 5 أفدنة من الأراضى الزراعية لزراعتها بمختلف أنواع المحاصيل، ويتوافر فى كل تجمع مرافق الخدمات اللازمة من ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، وحدة صحية وأخرى اجتماعية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية .



خلال اللقاء



لقاء المواطنين



محافظ شمال سيناء مع الاهالى