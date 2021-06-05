حقيقة تداول مقطع فيديو لشخص يذبح خروف بطريقة استعراضية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" تضمن قيام أحد الأشخاص بذبح خروف بطريقة استعراضية والشروع في ذبح آخر بالشرقية.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" يتضمن قيام أحد الأشخاص بذبح خروف بطريقة استعراضية وشروعه في ذبح آخر - بمدينة أبوكبير - بمحافظة الشرقية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الذى يظهر في الفيديو المشار إليه وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم ببندر أبو كبير بالشرقية، وقيامه بذبح خروف بطريقة استعراضية والشروع في ذبح الآخر على إثر وجود خلافات بينه وبين صاحب محل، مقيم بذات الناحية، وقيامهما باللجوء لحل تلك الخلافات عن طريق الجلسات العرفية، والتي أقرت بقيام الأخير بإعطاء الأول عدد 2 خروف والذي قام بذبح أحدهما بطريقة استعراضية بالطريق العام ما أثار حفيظة الأهالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، كما تم بإرشاده ضبط السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء الثاني أيد ما جاء بالفحص .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .