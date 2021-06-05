لسماع الشهود.. محاكمة شقيق حسن مالك و46 آخرين في الانضمام لجماعة إرهابية لـ3 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، لجلسة 3 يوليو؛ لاستكمال سماع أقوال الشهود.

وكانت النيابة العامة، أسندت في أمر الإحالة لعدد 47 من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم الإرهابي يحيى موسى وعلاء السماحي وشقيق الإرهابي حسن مالك في القضية المعروفة إعلاميا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.