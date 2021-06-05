"انت مش ابني".. مفاجأة صادمة في انتحار شاب من أعلى كوبري عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت التحريات الأولية عن ملابسات انتحار شاب قفزا من أعلى كوبري عباس بالجيزة بعد منتصف الليل.

وتبين أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية بسبب تفاقم الخلافات بينه وبين والده الذي رفض أن يحمل اسمه بقوله "انت مش ابني".

تلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بوجود حالة غرق أسفل كوبري عباس.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد أمين والمقدم هشام بهجت بمشاركة ضباط قسم الجيزة برئاسة الرائد مصطفى عبد الله.

وتبين أن شابا يقيم بمنطقة أرض اللواء ترك متعلقاته الشخصية داخل حقيبة بحوزة صديقه وغافله وقفز من أعلى الكوبري.

التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب أشارت إلى أن الشاب أقدم على الانتحار بسبب خلافات أسرية.

بدورها، تعمل فرق الإنقاذ النهري برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة على انتشال جثة الشاب من خلال تمشيط مجرى نهر النيل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله العميد محمد سلامة مأمور مركز الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.