الجنايات تقضي بالسجن 10 سنوات للمتهم بحرق "كنيسة كفر حكيم" في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم محمد عبد الوهاب علي العبادي، بالسجن المشدد 10 سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

يذكر أن المتهمين جميعًا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين، وألقى القبض على بعضهم مؤخراً فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب، التي صدت حكمها المتقدم.

كانت النيابة العامة، اتهمت المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.