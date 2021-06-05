صرخة طفلة وشهوة متحرش.. سر 15 دقيقة كشفت محاولة صاحب محل هتك عرض صغيرة بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

مع تأخر الطفلة ذات الـ8 سنوات انتاب القلق زوج والدتها الذي عمد إلى البحث عنها حتى اكتشف الطامة الكبرى.

وقعت أنظار مساعد الصيدلي على الطفلة لدى خروجها من مخزن تابع لمحل سوبر ماركت تبدو عليها ملامح الخوف والذعر الشديدين.

اقترب الرجل من ابنة زوجته سائلاW إياها عن سبب تأخرها لتخبره "عمو اخدني جوا المخزن وحاول يقلعني هدومي".

استشاط الزوج غضبًا وتشاجر مع المشكو في حقه "دي طفلة صغيرة عيب على سنك"، ليتجمع الأهالي الذين أبلغوا الشرطة بحثًا عن توقيع العقوبة المناسبة لهذا المتحرش.

تلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب، بلاغًا من مساعد صيدلي يتهم مالك محل سوبر ماركت بالشروع في هتك عرض ابنة زوجته.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية أكدت صحة البلاغ، وأنه أثناء توجه طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لشراء طلبات المنزل اصطحابها المشكو في حقه إلى مخزن ملحق بالمحل.

أظهر فحص كاميرات المراقبة تأخر الطفلة بالداخل نحو 15 دقيقة، حاول خلالها المتهم الاعتداء جنسيًا على الطفلة لكنها أطلقت صرخات استغاثة لدى ملامسته أماكن عفتها ليتركها خشية فضح أمره.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، والرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.