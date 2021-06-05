محكمة النقض: تأييد السجن 10 سنوات لـ 22 متهمًا في "أحداث عنف قنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من 22 متهمًا في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قنا"، وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين كمال قرني وهاني درويش وأحمد قزامل، قضت في وقت سابق بمعاقبة 22 متهمًا بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بالتظاهر وحرق عدد من المنشآت التابعة للمحكمة، والمحافظة، وقتل شخص والشروع في قتل آخر، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، وإثارة الشغب والتحريض على العنف وارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وأنهم في 14 اغسطس 2013 تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا بقيام المئات من أعضاء جماعة الإخوان بالتظاهر وحرق عدد من المنشآت التابعة للمحكمة والمحافظة وقتل شخص والشروع في قتل آخر كما حاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة، وإحراق جراج السيارات ومحكمتي قنا الابتدائية والاستئناف وذلك في أحداث الشغب والعنف التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.