الداخلية تُنعش خزينة الدولة بـ 7.8 مليار جنيه خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حَصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 220,907,575 جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و7 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال شهر بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة ومباحث التهرب الضريبي والكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال شهر.

وشَملت ضبط (300863) حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد (220,907,575 جنيه)

كما أثمرت الجهود عن ضبط 5559 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها الآتي: 760 قضية ضرائب عامة، و475 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و207 قضية في مجال الجمارك، و58 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و906 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و1010 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

كما تم ضبط 36 قضية في مجالات "اتجار بالنقد الأجنبي- تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركي – تعامل في النقد الأجنبي – تسوق شبكي"، 19 قضية في مجالات "اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والإضرار به "، 13 قضية "بطاقات ائتمان - احتيال مصرفي - غسل أموال - كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 7833343276.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.