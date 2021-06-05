شعراوي: افتتاح مصنع تدوير القمامة بمنطقة أبوبلح بالإسماعيلية بعد وضع منظومة متكاملة لتشغيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بالوزارة حول افتتاح مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمنطقة أبوبلح بالإسماعيلية في حضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وذلك في ضوء جهود الوزارة لتفعيل البرنامج الثاني من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات والخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي الآمن منها.

وأشار التقرير، إلى أن مصنع تدوير المخلفات يضم خطي إنتاج سعة الخط الواحد تبلغ 30 طنًا في الساعة لاستيعاب ما يزيد عن 450 طنًا من القمامة والمخلفات يوميًا، وينتج نحو 12 طنًا من الأسمدة العضوية يوميًا إلى جانب خط جديد آخر للمرفوضات التى تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت.

وأوضح التقرير أن افتتاح المصنع جاء بعد وضع منظومة متكاملة لإدارته في إطار ملحق العقد الذي تم توقيعه في شهر مارس الماضي بمقر وزارة التنمية المحلية بين محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد مع شركة ريلاينس للاستثمار لتنفيذ المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن محافظة الإسماعيلية كانت تعاني منذ فترة من توقف مصنع التدوير ووجود مقلب عشوائي وحرائق مستمرة في المخلفات مع وجود نباشين وعمالة غير رسمية حيث تم السيطرة على المقلب.

وتابع: أصبح الوضع الحالي بالمصنع والمقلب أكثر أمانا عن الوضع السابق، حيث تم السيطرة على المقلب بوضع بوابات دخول وخروج تحول دون دخول النباشين والعمالة غير الرسمية إلى داخل الموقع، بالإضافة إلى تحسن حالة الجو نتيجة للحد وتلافي كميات كبيرة من الانبعاثات كانت تنجم سابقا بسبب الحرائق التي تنشب بالمخلفات الموجودة في المقلب.

كما أكد التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، على عدم وجود تراكم للمخلفات بالموقع وأن عمليات فصل وتدوير المخلفات تتم بشكل منتظم وآمن، بالإضافة إلى تنظيم المنظومة الداخلية بالمصنع ابتداءً من التزام العمال بارتداء مهام الوقاية الشخصية وزراعة مسطحات خضراء بجانب الموقع وتحسين الشكل العام مما يعكس الآثار الإيجابية التي تساهم في دفع منظومة المخلفات بالمحافظة إلى الأمام.

شارك في افتتاح مصنع التدوير: الدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات، وعدد من قيادات الشركة والمحافظة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة تسعى بالنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتغلب على مشكلة تراكم القمامة وعدم الحرق العشوائي للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة.

وأكد وزير التنمية المحلية، على سعي الوزارة لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالي للشارع المصري والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات يسير على قدم وساق وبأعلى مستوى والعمل على التغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها.

وكان وزير التنمية المحلية قد شهد في شهر مارس 2021 مراسم توقيع ملحق للعقد الموقع بين الإسماعيلية وبورسعيد مع شركة ريلاينس للاستثمار لتنفيذ المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وذلك بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات.

ونص البروتوكول على إلزام الشركة باستقبال كافة المخلفات وتوجيه ما يتبقى منها بعد المعالجة إلى المدفن الصحي، كما تلتزم الشركة بكمر وتغطية المخلفات بالرمال أو الأتربة وفقاً للاشتراطات البيئية وذلك لإحكام السيطرة على الاشتعال الذاتي وتلوث الهواء مما يقلل من التأثيرات الضارة من المخلفات على البيئة.