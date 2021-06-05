وزير الزراعة يوجه بحوث الصحراء لإيجاد حلول تطبيقية لزيادة إنتاجية البيئات الصحراوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال ترؤسه اليوم السبت اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، إن الرئيس السيسي يقود الدولة حاليًّا في خطة طموحة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الصحراوية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وأيضًا المياه الجوفية؛ لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .

وأضاف القصير أن هذا يلقي مسؤولية كبيرة على مركز بحوث الصحراء الذي يضم خبرات كبيرة متميزة في ضرورة الاستفادة من الجانب الاستراتيجي والتخطيطي، وتطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع وإيجاد حلول لقضايا الكثبان الرملية والتغلب على مشكلات نقص المياه واستنباط أصناف جديدة تلائم الصحراء والاهتمام بالتراكيب المحصولية والحصر التصنيفي بالمناطق الصحراوية؛ حيث درجات الحرارة المرتفعة وأيضًا مساعدة المزارعين في زيادة الإنتاجية وتنمية اقتصاديات المشروعات الزراعية في البيئات الصحراوية.

ووجه وزير الزراعة بزيادة دور بحوث الصحراء في مجال مراكز تجميع الألبان وتنمية الثروة الحيوانية والاستفادة من مياه الأمطار وإقامة السدود وتنمية الوديان وتقديم حلول لكل القضايا الموجودة على الساحة والمرتبطة بالتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وندرة المياه والتغيرات المناخية وأيضًا المراعي الطبيعية وإيجاد حلول لكل هذه القضايا.

وأشار القصير إلى أهمية العمل الجماعي والتعاون المشترك بين المراكز والمعاهد البحثية في وزارتي الزراعة والتعليم العالي؛ من أجل تقديم حلول عملية وبحوث تطبيقية للارتقاء بالإنتاج الزراعي ومعالجة كل القضايا المرتبطة به.

وأكد وزير الزراعة أنه وجه بتسهيل إجراءات تسجيل الأصناف الجديدة للمحاصيل الزراعية؛ للاستفادة من جهود العلماء والباحثين في المراكز البحثية والجامعات المصرية.

كان مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء قد عقد اجتماعًا اليوم برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمناقشة دور المركز في جهود الدولة في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، وكذلك مناقشة بعض الموضوعات الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بالعاملين في المركز.

حضر الاجتماع د.عصام فايد وزير الزراعة الأسبق، والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، وأعضاء مجلس الإدارة: د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء ناصر فوزي رئيس الجهاز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، ونواب رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة.