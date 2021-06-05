في أول تحرك برلماني.. نائبة: فيديو محمد رمضان فعل إجرامي يؤثر على الاقتصاد والبورصة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الفيديو الخاص بالفنان محمد رمضان، الذي تم نشره على صفحته الرسمية خلال الساعات الماضية، والذي يؤكد أن البنك الذي يتعامل معه حجز على أمواله، دون أن يكشف عن سبب الحجز؛ رغم أن ما حدث هو حكم قضائي بسبب الطيار المتوفى أبو اليسر، ولا دخل للدولة فيه.

وقالت عبد الحليم، خلال بيان لها اليوم السبت، إن الفنان محمد رمضان لديه إصرار كامل على أن يصدر للمواطنين أن الحكومة ستقوم بحجز أموالهم خلال الفترة المقبلة، مما يضعف ثقة المواطن في إيداع أمواله في البنوك المصرية، لافتةً إلى أن هذا الفعل الإجرامي سيؤثر على الاقتصاد المصري وحركة البورصة المصرية، فضلًا عن تأثيره السلبي على تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة ونجحت بها خلال السنوات الماضية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه لا بد أن يدرك الجميع أن الفنان شخص مسؤول، كل كلمة لا بد أن تكون محسوبة أولًا قبل أن ينطق بها، مطالبةً بمحاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وَفق مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضافت البرلمانية أن ادعاءات الأخير أكثر خطورة على الدولة؛ فهي إساءة إلى الاقتصاد والدولة المصرية بأكملها.

كان الفنان محمد رمضان أعلن عن تحفظ أمواله في البنوك؛ حيث قال في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على "إنستجرام": "صباح الخير.. صحيت النهارده على اتصال من البنك، بيقول لي الدولة تحفظت على فلوسي في البنوك، وأنا وكل ما أملك ملك بلدي... وللعلم معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستورة".