شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من النيابة العامة في واقعة ضبط 20 قردا بحوزة عامل في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالاسكندرية، بالتحفظ على عدد 20 قردا و2 ببغاء زنجبارى ، وإيداعهم حديقة حيوان الإسكندرية، وإخلاء سبيل صاحبهم بكفالة مالية قدرها ألف جنيه بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة تربية حيوانات «قرود» دون تصريح من البيئة، ومخالفة القانون الذي يحظر صيد الحيوانات البرية المعرضة للانقراض.

البداية كانت إخطارا تلقاه اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، من ضباط المباحث، يفيد برصد منشور متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يتضمن قيام شخص بالترويج لبيع عدد من الطيور والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض في محافظة الإسكندرية، بقصد الاتجار بها وبيعها للتربح منها.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وأنه يتخذ من سطح العقار محل سكنه بدائرة القسم، مكاناً للاحتفاظ بتلك الحيوانات وتربيتها وتحصله عليها بطرق غير شرعية بقصد الإتجار فيها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الاجراءات تمت مداهمة المكان بمعرفة ضباط مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وألقي القبض الشخص المذكور حال تواجده بمسكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 ببغاء زنجبارى و20 قرد «مونا» وتعد من الحيوانات والطيور البرية النادرة والمهددة بالانقراض والمحظور حيازتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإيداعها حديقة الحيوان.