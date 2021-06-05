شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إلغاء التشعيب وتخفيف مناهج الثانوية العامة سبتمبر 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدفعة المقبلة سبتمبر /2023 2022 للثانوية العامة، سيتم إلغاء التشعيب لها ودمج علمى علوم وعلمى رياضة.

وأضاف شوقى خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم تخفيض محتوى مناهج الثانوية العامة بعد إلغاء التشعيب الفرعى سيصح علمى وأدبى.

وفيما يخص التحسين، أكد شوقى أن العام الجاري سنكتفى بالدور الأول والدور الثانى وذلك لحاجة الوزارة لتشريع قانونى.

وكان الدكتور طارق شوقي أكد، في تصريحات سابقة، أن الاجتماع الذي عقد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما نتج عنه من قرارات هو رسالة طمأنة من رئيس الجمهورية لأول دفعة تخوض امتحانات الثانوية العامة هذا العام وتواجه لأول مرة هذه التغييرات، مؤكداً أن الشكل الجديد سيسهم في التيسير على الجميع من خلال وجود البنية التحتية، بالإضافة إلى بديل ورقي، «كي نمزج بين الحلول الرقمية والورقية؛ كي نتغلب على جميع المخاوف المتعلقة بالشبكات والتقنيات».

وأضاف شوقي، أن كل المطلوب من الطالب سيكون التحضير جيداً للامتحان، لافتا إلى أن هذا المزج بين التكنولوجيا والورقي سيضمن حق كل طالب في أن يكون لديه وثيقة في يده بها الأسئلة والإجابة نستطيع الرجوع إليها في أي وقت حال وجود أي مشكلة، مجدداً التأكيد على أن التطوير يسير في طريقه.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020- 2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات، في إطار المنظومة الجديدة، التي تشمل حوالي 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وتم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجراؤها حتى الآن، تمهيدًا للاختبارات الأساسية للثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإلكترونية وعملية التصحيح.

ووجّه الرئيس السيسي في هذا الإطار بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني (التابلت) كبديلين متاحين معًا لأداء الامتحانات.

وتسيطر المخاوف لدى أولياء الأمور والطلاب من حدوث مشكلات في نظام امتحانات الثانوية العامة الإلكتروني وسقوطه بعدما حدث في الامتحانات التجريبية التي أجرتها وزارة التربية والتعليم منذ أيام.