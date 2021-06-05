شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواصفات لشراء اللحوم الحمراء .. (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء فؤاد، مدير المجازر بيطري المنيا، مواصفات شراء المواطنين، اللحوم الحمراء السليمة، والمذبوحة داخل المجازر، وفقا للمعايير الطبية والصحية، ومنها الكشف الطبي الظاهري على الذبيحة، والكشف على الأحشاء والعضلات عقب الذبح .

وقال «فؤاد» ان أنواع اللحوم الحمراء 4 منها ألبقري، والجاموس، والماعز، والضاني، ولكلا منها أعمار سنية، ومراحل للذبح. مؤكدا انه عقب الذبح وأعداد وطرح الذبيحة للبيع، يتم ختمها بخاتم المجزر المدون عليها عليه اسم المحافظة، واسم المجزر، وكود المجزر، والرقم السري المتغير.

ويضيف «فؤاد» لكل نوع من أنواع اللحوم الحمراء خاتم فمثلا فالذبائح الصغيرة دائري، والذبائح الكبيرة، مربع، والبقري مدون علية ب ق، وداخل الخاتم 4 مربعات تتضمن بيانات المحافظة والمجزر والكود والرقم السري.

وحذر «فؤاد» من قيام المواطنين من شراء اللحوم قبل التأكد من 4 شروط للشراء، اللون ويكون ابيض، أو اصفر باهت، دون اللون الأصفر الغامق، أو البرتقالي، لان اللون البرتقالي يعني إصابة الذبيحة بالمرض. بالإضافة إلى عدم انبعاث رائحة كريهة من اللحوم، والتأكد وجود خاتم المجزر بشكل صحيح، ومدن علية البيانات، والشرط الرابع ان تكون اللحمة من الداخل حمراء وليست سمراء أو لون بني غامق .