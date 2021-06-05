شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إحلال سيارات الميكروباص .. تعرف على الشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح محمد عبدالرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، بوزارة المالية، التفاصيل الجيدة لمبادرة إحلال سيارات الميكروباص.

قال «عبدالرازق» خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «صباحك مصري» المُذاع على قناة «mbc مصر» اليوم السبت، إن المبادرة الخاصة بإحلال سيارات الميكروباص هي نفسها المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 4 يناير الماضي وبنفس الشروط والمميزات، منوهًا بأن سيارات الميكروباص تحظى بالنسبة الأكبر من الحافز الأخضر وهو مقدم السيارة الذي تسدده الدولة نيابة عن المواطن.

أضاف: «بالنسبة للميكروباص سيكون مقدم السيارة 25% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه»، موضحًا شروط المبادرة التي تتمثل في أن يكون السيارة مر عليها 20 عام أو أكثر، كما يجب أن تكون رخصة السيارة سارية أثناء التسجيل على الموقع بالإضافة إلى سن مالك السيارة، فلابد أن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة في حالة التقسيط.

وأشار إلى أنه في حالة الدفع الفوري لقيمة تكلفة عملية الإحلال يتم التغاضي عن شرط الحد الأقصى للسن، مؤكدًا أن الرقم القومي الواحد لا يجوز تسجيله أكثر من مرة كأن يكون أحدهم مالك لسيارتين.

أوضح: «إذا كان الشخص الواحد يملك أكثر من سيارتين فلن يكون مناسب أن يشارك سوى بسيارة واحدة وهذا من أجل إعطاء فرصة لأكبر قدر ممكن من المواطنين من أصحاب السيارات المقادمة بالاستفادة من المبادرة».

تابع: «لن يتمكن أحدهم من التحايل على الموقف حيث يتطلب التسجيل على الموقع تسجيل الرقم القومي وبيانات الرخصة وصورة الرقم القومي، ولا بد أن يكون اسم المشرك مطابق لصورة البطاقة».

وناشد أصحاب سيارات الميكروباص بنقل ملكية السيارة باسمه إذا لم تكن كذلك، للحصول على رخصة باسمه وبالتالي يستطيع التسجيل على الموقع.