شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: إنشاء مدرسة تجريبية جديدة في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة التربية والتعليم الفني على إنشاء مدرسة تجريبي لغات بقرية نوى في شبين القناطر لخدمة العملية التعليمية بالقرية والقرى المجاورة حيث تقرر استقطاع جزء من مساحة الموقع العام للمدرسة الثانوي بالقرية لإنشاء المدرسة الجديدة عليه.

جاء ذلك بناءا على طلب النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر حول حاجة أهالي قري الوحدة المحلية بنوى لإنشاء مدرسة تجريبي لغات لأبنائهم وقال «الكمار» في طلبه ان مدرسة نوى الثانوية مقامة على مساحة 8 الاف متر ويوجد بها فراغات «ارض فضاء» بمساحات تكفي لإنشاء مدرسة تجريبي رسمية لغات على جزء من هذه المساحة لحل مشكلة اقبال اولياء الامور على التعليم الرسمي للغات.

والتمس النائب في طلبة من محافظ القليوبية ووزير التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية بالموافقة على إنشاء المدرسة الجديدة داخل احدى الفراغات الموجودة بالمدرسة الثانوي في نوى علاوة على وجود خمس مدارس ابتدائي في قرية نوى والابناء يتعرضون لمشاكل كثيرة في الذهاب إلى المدارس التجريبي خارج القرية.

أكد «الكمار» ان المدرسة الجديدة المزمع انشاءها شوف تخدم قرى القشيش والزهويين ونوب طحا وغيرهم من العزب والنجوع علاوة على حل مشاكل التكدس في المدارس الرسمية الاخرى.

إنشاء مدرسة تجريبية فى نوى بشبين القناطر

إنشاء مدرسة تجريبية فى نوى بشبين القناطر

إنشاء مدرسة تجريبية فى نوى بشبين القناطر