شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مسؤول أمن باب لجنة الإعدادية للبنات بإطسا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، إحالة مسؤول أمن باب لجنة مدرسة دفنو الإعدادية للبنات للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل الوظيفي .كما تم إحالة عضو الكنترول للتحقيق بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية .

حيث تابع اليوم السبت، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ويرافقه الأستاذ محمد عبدالله، وكيل المديرية امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2020 م،وذلك للإطمئنان على حسن انتظام سير الإمتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

حيث تفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة دفنو الإعدادية للبنات بإطسا للإطمئنان على الطلاب، ومتابعة سير عمل الإمتحانات داخل اللجان، وشدد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر مع توفير الرعاية الصحية المناسبة للطلاب، كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمدارس، وضرورة إتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة، وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من الأسئلة والالتزام بالوقت المحدد للامتحانات، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيًا مع الطلاب داخل اللجان وكذلك الملاحظين باللجنة، مع مراعاة الشفافية والعدالة في التعامل مع الطلاب.

كما تابع لجنة مدرسة صلاح سالم الابتدائية – إدارة إطسا التعليمية، ونبه على رئيس اللجنة بضرورة انضباط اللجنة وإتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات، وأصدر وكيل الوزارة توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الالتزام بكثافة الطلاب داخل كل لجنة (14طالب)، مشيراً إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى 2021 بلغ 60 ألفا و406 طالب وطالبة، وعدد لجان الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الفيوم 262 لجنة.

كما أكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وكذلك غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الإمتحانات وتذليل أي مشكلة قد تعكر صفو الامتحانات وكذلك بحث أي شكوى من الامتحانات وحلها فورًا.

كما أشار إلى إلتزام مديري الإدارات التعليمية باستلام أوراق الأسئلة من مركز التوزيع يومياً مع الالتزام بخطوط السير في توزيع الأسئلة للجان على مستوى المحافظة، وتسليم أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة وسط إجراءات أمنية مشددة .