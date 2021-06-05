شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعلن الانتهاء من انشاء 84 عمارة سكنية في رفح الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انه تم الانتهاء من إنشاء عدد 84 عمارة سكنية في مدينة رفح الجديدة بالمرحلة الأولي، تمهيدا لتسليمها إلى المواطنين من أهالي رفح وفقًا لضوابط الإسكان الاجتماعي.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه بأهالي رفح بحي السبيل بالعريش، أنه ستكون الأولوية الأولي في تسليم الوحدات السكنية برفح الجديدة لأبناء رفح من المقيمين في تجمعات خارج المحافظة، ثم أهالي رفح المقيمين في تجمعات داخل المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى المقرر افتتاحها تضم 84 عمارة سكنية «عبارة عن دور أرضى و3 طوابق علوية لكل عمارة باجمالى 1344 وحدة سكنية، ومجاورة سكنية تضم 200 بيتا بدويا، منطقة خدمات مركزية وأخرى فرعية عبارة عن مستشفى، مسجد، دار مناسبات، نقطة شرطة، مطافى، بريد، سنترال، مخبز، محطة أتوبيسات مركزية، سوق تجارى، مجمع مدارس، وخدمات فرعية.

أوضح المحافظ، أن مدينة رفح الجديدة تقع بالقرب من قرية الوفاق برفح وعلى بعد حوالى 7 كيلومترات من الحدود الدولية، وتقام على مساحة 1.5 كيلو مترا * 1.4 كيلو مترا، وتتكون في مجملها من 626 عمارة سكنية تتكون كل عمارة من دور أرضى و3 طوابق علوية باجمالى 10016 وحدة سكنية، 400 بيتا بدويا دور واحد على مساحة 200 مترا لكل بيت «140 مترا للمبانى و60 مترا فضاء» علاوة على منطقة خدمات مركزية.