شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البيئة والسياحة والآثار يطلقان حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفالات مصر باليوم العالمى للبيئة ٢٠٢١ واستكمالا لحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، أعلنا، اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، عن إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة بحضور راندا ابو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى وممثلى وزارة الطيران المدنى والعاملين بالأنشطة السياحية البيئية والجهات المشاركة بالحملة علاوة على قيادات الوزارتين المعنيين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ان احتفالات هذا العام بيوم البيئة العالمى غير تقليدية في ظل الاوضاع العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتى تلزمنا بالتصالح مع الطبيعة التي بدونها لن تكون هناك حياة على كوكب الأرض ومن هنا جاء اطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار كجرس انذار من اجل بناء مستقبل مختلف لنا وللاجيال القادمة.

وأضافت فؤاد أن حملة حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر تعد الأولى من نوعها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وكجزء من حملة ايكو ايجيبت التي تستكمل خلال الفترة القادمة عملها في رفع الوعى باهمية حماية البيئة البحرية لينعم الجميع بيئة امنه ونظيفة.

كما أشارت فؤاد إلى أن حملة حماية البيئة البحرية تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجى للبحر الاحمر كحق للأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وهو ما يساهم في الحفاظ على التراث الطبيعى والتنمية المجتمعية في مصر على الصعيدين الاقتصادي والثقافي ويضمن استمرارية السياحة الساحلية المسئولة في مصر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية الحفاظ على التوازن البيئى، وتخفيف ضغوط الأنشطة البشرية ونشر الممارسات الصديقة للبيئة بالقطاع السياحى وذلك بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى مع تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية .

وقالت وزيرة البيئة إن الحملة تتضمن اطلاق سلسلة من مقاطع الفيديو والملصقات التوعوية التي تعرض الآثار الضارة للانشطة البشرية على البيئة البحرية على ان يتم عرضها بالمطارات والمنافذ السياحية والفنادق ووسائل الإعلام ومراكز الغوص علاوة على لوحات إعلانية عامة لعرض الممارسات السياحية الفردية وتأثيراتها الضارة على الأنواع البحرية مع طرح اساليب بسيطة للمساهمة كأفراد في حماية النظم البيئية واستعادتها وذلك بالتعاون بين مشروع دمج التنوع البيولوجى في السياحة البيئية ممثلا عن وزارة البيئة ووزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى علاوة على جمعية الفنادق المصرية وغرفة الغوص والرياضات المائية.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على دعمه المستمر للعمل البيئى ودمج اهدافه في الأنشطة السياحية وحث القطاع السياحى على حماية البيئة، كما تقدمت بالشكر للعاملين بالوزارة على جهودهم للحفاظ على البيئة.