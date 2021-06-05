شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأشاد الدكتور مصطفى النجار باتخاذ الكليات لكافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الطلاب للكمامات الطبية، قياس درجة الحرارة قبل الدخول للجان الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، تعقيم القاعات وتطهيرها قبل وبعد الامتحان، انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على صحة وسلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير بشكل منتظم يسوده الالتزام من الجميع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تابع من خلال غرفة العمليات الرئيسية المشرفه على الامتحانات، سير اللجان بكليات التربية، والزراعة الصحراوية والبيئية، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية بنين، وعلوم البترول والتعدين، والتربية النوعية، والآثار واللغات.