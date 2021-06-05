شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: من مصلحة طالب الثانوية العامة الإجابة فى البابل شيت والتابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه من مصلحة طلاب الثانوية العامة هو الإجابة فى البابل شيت والتابلت كنوع من الأمان، موضحا حسمنا الامتحانات بما يحقق مصلحة الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه تقرر تأجيل امتحانات الثانوية العامة أسبوعا، لتبدأ يوم 10 يوليو بدلا من 4 يوليو، على أن تنتهى يوم 2 أغسطس للشعبة العلمية، و29 يوليو للشعبة الأدبية.

قال وزير التربية والتعليم، إنه تقرر إلغاء التشعيب فى الثانوية العامة ابتداء من العام الدراسى 2023، ليكون النظام علمى وأدبى فقط، مع دمج العلمى علوم وعلمى رياضة فى شعبة واحدة.

وأكد الوزير أن الدفعة الجديدة التى سوف تلتحق بالصف الثالث الثانوى العام المقبل، سوف تكون الأخيرة التى يطبق عليها نظام التشعيب (علمى علوم – علمى رياضة).