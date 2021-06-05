شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: بدء الامتحان التجريبى للثانوية العامة 21 يونيو وامتحان بمدد زمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، أن الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيكون مقرا للامتحان النهائى الثانوية العامة، موضحا أنه لن يكون هناك أى إنترنت داخل المدرسة أثناء أداء الامتحانات واى شريحة لن تعمل داخل المدرسة والتابلت سيكون عليه الأسئلة وإجابة الطالب فقط وآى محاولة للغش سيتم التعامل معها وحروبات الغش تم غلقها، مشيراً إلى أن الامتحان التجريبى هدفه التعرف على نوعية الأسئلة وضبط التابلت، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت 3 امتحانات تجريبية.

وكشف الوزير أن الامتحان التجريبى يأتى يوم واحد فقط، يتعرف على اللجنة ويستكمل الامتحان من المنزل، حرصا على وقت الطلاب تحضيرا للامتحان النهائى، موضحا أن الامتحان التجريبى سوف يبدأ يوم 21 يونيو الجارى وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.ط والامتحان متاح من 9 صباحا حتى 9 مساءً.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن أي سؤال تكون فيه شكاوى كثيرة سنقوم بتصحيح عينة عشوائية وإذا اكتشفنا صدق كلام الطلاب، سوف نصحح الخطأ لصالح الطلاب.

أضاف أن الوزارة سوف تسمح بدخول الكتاب المدرسي أو طباعته، مع السماح لكل طالب أن يكتب ملاحظاته، لكن لن نسمح بدخول ملخصات وكتب خارجية.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن أي شريحة إنترنت لن تعمل على التابلت داخل اللجان، لضمان العدالة بين الطلاب، ولن يستطيع أي طالب الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي أو محركات البحث جوجل.

وقال إن الوازرة سوف تتعامل مع أي طالب يقوم بالتحايل واستخدام شريحة الإنترنت في اللجنة، على أنها محاولة للغش الإلكتروني.