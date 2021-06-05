شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: وقت كاف لطالب الثانوية للإجابة على نسختى الامتحان الورقى أو الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب سيحصل على وقت كافى للإجابة على نسختين الامتحانات فى الثانوية العامة الورقية والإلكترونية، موضحا أن الإجابة عن نستختى الامتحان اختيارية وليس إجبارية والطالب يختار أى طريقة للإجابة سواء الكترونى أو ورقى.

وتابع الوزير أنه سيتم تصحيح البابل شيت الكترونياً دون تدخل أى عنصر بشرى وهو ما يضمن العدالة، مؤكدا أن بناء أسئلة امتحانات الثانوية العامة يكون وراءه قرابة 12 متخصصًا، لافتا إلى أن الإجابة في الثانوية العامة على البابل شيت، تحتاج إلى تركيز، لأن الشطب عملية صعبة، والتابلت مهم لتسجيل الحضور الإلكتروني للطالب.

أضاف الوزير أن الدخول على التابلت أيضا يؤمن الطالب في تسجيل الإجابات حتى لو أجاب على البابل شيت.

ورد وزير التربية والتعليم، على كلمة أسئلة تعجيزية أو خارج كتاب المدرسة، قائلاً: المنهج ليس كتاب المدرسة ولكن يجب هناك مخرجات يجب فهمها سواء من الكتاب أو من مصادر التعلم، موضحا أن الأسئلة تقيس فهم مخرجات التعلم المحددة ونسأل هل الطالب فاهم الموضوع.