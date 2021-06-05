شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: طالب الثانوية لن يستخدم الإنترنت بأى حال.. وكراسة أسئلة مطبوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن قرارات الثانوية العامة هى قرارات دولة، والرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع شخصيًا كل التفاصيل، مع الحكومة وباقى الوزارات.

وأضاف أنه تم إتاحة أداء الامتحان بالطريقة الإلكترونية مع نسخة ورقية للأسئلة ونسخة من "البابل شيت"، بحيث يجيب الطالب على الامتحان وهو مطمئن تماما، ولا داع للقلق.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الطالب سوف يدخل الامتحان، وسوف يتوزع عليه كراسة أسئلة مطبوعة، مع البابل شيت لتسجيل الإجابات، ولن يستخدم الطالب الإنترنت بأى حال، والمفروض الطالب يكتب اسمه على البابل شيت، ويقوم بفتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار يقرأ الأسئلة من التابلت أو ورقة الأسئلة.

وقال وزير التربية والتعليم: "على الطالب أن يجيب على البابل شيت، ثم التابلت أو العكس، وهناك وقت كاف لذلك للطلبة النظاميين".