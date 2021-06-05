شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف طرق عقد امتحانات الثانوية العامة: "إلكترونى وبابل شيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه ينصح طلاب الثانوية العامة باللجوء إلى 4 منصات لخدمة نوعية الأسئلة فى التقييم الجديد، قائلاً: هذه النوعية من المصادر ما توفره يصب فى مصلحة الامتحان نفسه أبرزها القنوات التعليمية ومنصة التعلم على بنك المعرفة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن كل ذلك جاهز ومخصص لمساعدة الطلاب، وعلى الطالب المذاكرة من المكان الذى يجعله يفهم الدرس، لافتا إلى أن كل هذه المعلومات متاحة بجميع اللغات، سواء للأدبى أو العلمى علوم أو العلمى رياضة.

وقال شوقى:""نهدف لمساعدة الطلاب حتى يستطيعوا الفهم، ولو الطالب فهم بالفعل لن يكون لديه أى مشكلة، وتم التعاون مع كل المؤسسات التى تنتج الكتب الخارجية، المعاصر، الأضواء، وغيرها، بالتعاون مع المركز القومى للمناهج"

وأكد شوقى، على الطلاب ضرورة اللجوء منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة، مؤكدًا أنها متاحة لكل طالب بحوزته تابلت أم لا، وعليها كل المصادر التعليمية المتاحة، ونماذج استرشادية، ومن مصادر كبيرة جدا.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقف على كل التفاصيل، مشيرا إلى أنه تم إتاحة أداء الامتحان إلكترونيا ونسخة على البابل شيت لإزالة اى مشكلات تتعلق بانقطاع الكهرباء أو مشكلات السيستم، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع على الطالب كراسة أسئلة وحراسة بابل شيت ويستخدم الكابل فى المدرسة بالنسبة للامتحان الإلكتروني، موضحا أنه للطالب حرية الاختيار بين أن يؤدى الامتحان إلكترونيا أو ورقيا، مشيرا إلى أن وقت الامتحان كافى وسيكون هناك امتحان إضافى وبالتالى سيكون لدى الوزارة نستخين من اجابات الطالب إلكترونية وورقية.