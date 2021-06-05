شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام "الكتاب المفتوح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن دفعة الثانوية العامة لهذه السنة مميزة، والهدف الرئيسى تطوير شكل الأسئلة من الحفظ والتلقين إلى الفهم، وقياس مخرجات التعلم.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى، أن الامتحان من الكتاب المفتوح، ولن نسأل طالبا عن شيء محدد، بل عن فهمه للموضوع، وهناك تصحيح إلكترونى لكل الأسئلة، بشكل يضمن العدالة الكاملة للطلاب ويقلل التظلمات.

وأوضح الوزير أن الأسئلة تعتمد كليا على فهم الموضوع، والطلاب تدربوا على ذلك فى الصفين الأول والثانى الثانوى، مشددًا على أن الهدف ليس حفظ المحتوى ولكن فهمها، والطالب يستطيع أن يفهم من مصادر التعلم الإضافية ما يرغب على منصة إدارة التعلم، موضحا أن المحتوى الرقمى موجود باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية، من خلال عدة منصات إلكترونية، قائلا: هدف المحتوى الرقمى فهم الدرس ولو فهم الطالب هيحل أى سؤال.

وشدد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعاونت مع عدد من دور النشر لتقديم خدمة مجانية للطلاب لتوفير منصة حصص مصر كمصدر لطلاب الثانوية العامة للوصول إلى المحتوى الرقمى، لافتا إلى أنه تم توفير قنوات تعليمية.