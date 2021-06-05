شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمؤتمر "التعليم" لإعلان تفاصيل وجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقى، لإعلان امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.

ويقدم الخليج 365 بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قد قال إن جوهر التطوير بالمنظومة التعليمية هو تغيير طريقة الامتحانات والأسئلة، موضحا أن التصحيح سيكون إلكترونى لضمان عدم دخول العنصر البشرى فى التصحيح.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيكون هناك مزج بين الحلول الرقمية والورقية للقضاء على المخاوف الناتجة من الشبكات.