شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس: لائحة الملاحة هي المرجعية القانونية لحقوق القناة والتزاماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة قناة السويس فى بيان لها، إنها طالعت لجنة التفاوض المسئولة عن إدارة الملف التفاوضى والقانونى لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، بيان نادى المملكة المتحدة للحماية والتعويض، وتثمن هيئة قناة السويس ما ورد به، عن أحقية الهيئة فى الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطى تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التى تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التى جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.

وتؤكد الهيئة فى هذا الإطار، حرصها على إنجاح مسار المفاوضات تفعيلا لمبدأ حسن النية ومراعاة للروابط والعلاقات الممتدة مع أحد أهم عملائها وذلك بما لا يخل بحقوق الهيئة وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تعوضها عن الخسائر التى تكبدتها خلال الأزمة.

وتشدد هيئة قناة السويس على أن لائحة الملاحة الخاصة بالقناة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور فى القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن فى القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.

جدير بالإشارة، أن لائحة الملاحة فى البند رقم 58 والخاص بتعيين القاطرات المصاحبة تنص على أن الهيئة تتولى تعيين قاطرتين مصاحبتين لسفن الحاويات ذات حمولة 170 ألف طن فأكثر" وهو ما طبقته الهيئة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة البنمية EVER GIVEN، كما تنص اللائحة فى البند رقم 54 على سرعات السفن المسموح بها داخل المجرى الملاحى والتى تتراوح بين 14 إلى 16كم / الساعة وفقا لنوع السفن العابرة، وبناء عليه تلتزم السفن بتطبيق السرعات المحددة سلفا وفقا للائحة الملاحة خلال عبورها للقناة، وتقع مسؤولية تجاوز هذه السرعات على ربان السفينة وحده.