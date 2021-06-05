شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: أسئلة الثانوية العامة لن تكون تعجيزية وستأتى على 3 مستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن ميزة البابل شيت في الثانوية العامة أن التصحيح سيكون إلكترونيا للجميع بدون تدخل بشرى، لافتا إلى أن الأسئلة لن تكون تعجيزية وتقيس الفهم، وبناءها يتطلب عاما كاملا، وكل سؤال من الأسئلة الجديدة، وراءه أكثر من 12 شخصا أصحاب علم وخبرة في هذا المجال، والسؤال محدد مسبقا الزمن الذي يحتاجه الطالب للإجابة عليه.

وأشار شوقى خلال المؤتمر الصحفى الآن بوزارة التربية والتعليم، إلى أن الأسئلة ستكون مرتبطة بالمنهج الدراسى، كما أنه يتم مراعاة التوازن أثناء التصحيح، كما أن جودة الأسئلة دقيقة جدا، وتقيس الفهم والتطبيق والعمق، وهناك أسئلة لمستويات بسيطة ومتوسطة وعالية، وهناك مراجعة دقيقة لجودة ترجمة الأسئلة للعلوم والرياضيات واللغات.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه لا توجد أسئلة من خارج المنهج، والمصطلح خاطئ من الأساس، ولا يوجد سؤال واحد على بنك الأسئلة من خارج المنهج، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تسمح بدخول كتاب الوزارة دون أى أوراق أخرى أو ملازم.