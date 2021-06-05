شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعقد مقابلات لاختيار شاغلى الوظائف القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللجنة الدائمة لاختيار شاغلى الوظائف القيادية حيث تم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للوظائف التى تم الاعلان عنها بالصحف وعلى موقعى الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة والبوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، وذلك تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلن عنها .

وتشكلت اللجنة من نائب المحافظ للمنطقة الغربية والسكرتير العام للمحافظة ورئيس الادارة المركزية للموارد البشرية ومدير مديرية التنظيم والإدارة والمستشار القانوني ومستشار المحافظ للمعلومات .

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية الذين لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

وكانت محافظة القاهرة أعلنت عن حاجتها لشغل عدة وظائف قيادية بعدة أحياء منها سكرتيرى عموم الأحيا.