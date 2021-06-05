شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إزالة 154 ألفا و700 مخالفة على الترع منذ 2015 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، بوزارة الموارد المائية والرى، فى إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضى، وفى إطار الجهود المبذولة من قطاع الرى حملة لإزالة التعديات الموجودة على المجارى المائية.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أنه تم تنفيد 69 إزالة على الترع فى نطاق محافظات (القليوبية - المنوفية - دمياط - الدقهلية - البحيرة - بنى سويف - المنيا - الشرقية)، ليصبح إجمالى ما تم إزالته على الترع منذ 2015 حتى اليوم 154 ألف و700 إزالة.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على ضرورة تكثيف حملات الإزلالات خلال الفترة القادمة، وإحالة المخالفات للنيابات العسكرية، والقضاء على تلك التعديات ومنع ارتكابها مرة أخرى.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا فى تنفيذ كافة الإزلالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.