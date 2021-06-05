شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الامتحانات بتمريض عين شمس وحرمان من الامتحان حال عدم الالتزام بالكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة سحر سليمان، عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس، عن إنطلاق ماراثون الامتحانات لجميع مراحل البكالوريوس والدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى، وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري.

وأوضحت عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس، أنه تم وضع خطة تأمينية استباقية متكاملة وإجراءات احترازية مشددة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وأمن طلابها.

ومن المقرر أن تعقد الامتحانات على مدار ثلاثة أيام أسبوعيًا لكل فرقة مقسمين على فترتين يومياً، حيث تجرى الامتحانات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

وأوضحت الدكتورة سحر موسى أن تنفيذ الخطة التأمينية الاستباقية المتكاملة و الإجراءات الاحترازية المشددة يتم من خلال 5 لجان عليا تم تشكيلها برئاستها و عضوية وكلاء الكلية للتعليم و الطلاب و خدمة المجتمع و تنمية البيئة، بالتعاون مع رؤساء الأقسام الأكاديمية ورؤساء الكنترولات و مختلف إدارات و وحدات الكلية على رأسهم وحدة إدارة الأزمات و الكوارث ووحدة القياس و التقويم و الامتحانات و إدارة الدفاع المدنى و الأمن والسلامة و الصحة المهنية بالكلية.

وهذه اللجان هى لجنة متابعة سير العملية الامتحانية ولجنة للرعاية الطبية و لجنة للحراسة و الأمن و لجنة للخدمات المختلفة و لجنة لمتابعة الاجراءات الاحترازية ومهمة هذه اللجان الأساسية تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم.

كما تم وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس و عاملين بالكلية.

وتضمنت هذه الإجراءات الآتى قبل الامتحان بيومين تم إرسال رسالة عبر الواتس آب الإلكترونى الخاص بالطلبة للمسارات للجان وأرقام الجلوس وأماكن اللجان وجميع التعليمات المطلوبة والخاصة بالطلبة.

وفى حالة ظهور إحدى هذه الأعراض: الحمى – السعال – الإرهاق – ضيق أو صعوبة فى التنفس – إلتهاب الحلق – فقدان حاسة التذوق أو الشم، ضرورة إبلاغ رئيس القسم وعدم حضور الإمتحان نهائيا ويتم التأجيل للطالب بعذر طبى مقبول دون سداد مقابل العذر والاحتفاظ بتقدير المادة، مع حق الطالب بدخولها المرة التالية.

وأكدت الكلية، أنه سيتم قياس درجة الحرارة للموظفين و العاملين قبل الدخول من بوابة المبنى، و على جميع الطلاب التواجد قبل بداية الامتحان بساعة .

تعقد الامتحانات فى التوقيات المعلنة بالجداول الدراسية و بالأماكن المعلن عنها بالكلية للفنرة الصباحية و المسائية، وعلى جميع الطلاب التواجد قبل بداية الامتحان بساعة .

وأكدت: يجب أن يقدم الطالب ما يثبت شخصيته (البطاقة الشخصية وكارنيه الكلية) عند بوابة الكلية للدخول ثم يسلمها للمراقب عند دخول لجنة الامتحان لتسجيل حضوره، والالتزام بارتداء الكمامة شرط للدخول والتواجد داخل الكلية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية .

وأشارت الكلية إلى أنه فى حالة عدم الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة الامتحان سيتعرض لعقوبة قد تصل الى حرمانه و الغاء الامتحان، موضحة أنه سيتم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات تراعى ترك مسافة متر ونصف بين كل طالب والأخرتجنباً لحدوث أى تزاحم، هذا إلى جانب تحديد مسارات إجباريه لدخول وخروج الطلاب للجان، لتجنب أية تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان و تكليف أفراد الأمن الإدارى بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجبارى للدخول والخروج.