شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة قناة السويس الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بزيارة تفقدية لمقر جامعة قناة السويس الأهلية بمدينة الاسماعيلية الجديدة بشرق القناة، يرافقه د.أحمد زكي القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، ود.أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة، وذلك في إطار متابعة الوزير لانتظام سير الأعمال الإنشائية في الجامعات الأهلية الجديدة.

واطلع الوزير على معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة، مشيدًا بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها.

وأشار عبدالغفار إلى أن خطة الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وتشمل هذه الجامعات (أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، المنصورة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية)، وذلك بخلاف بدء الدراسة في 3 جامعات أهلية فعليًّا (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية)، بجانب جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعي القادم.

جدير بالذكر أن جامعة قناة السويس الأهلية تقع على مساحة 29.01 فدان (121838 مترًا مربعًا) وتضم عدة مباني، منها مبنى إدارة الجامعة، ٦ مبانى أكاديمية، مبنى الورش، مبنى ريادة الأعمال والابتكار، مبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية، وتضم مباني الكليات مدرجات، وفصول تدريب، ومعامل وورش تدريب، ومكاتب إدارية.

وتقدم الجامعة عدة برامج دراسية مميزة، منها: (العلاج الطبيعي، التمريض، الطب البشري، تكنولوجيا المختبرات الطبية، إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، هندسة البناء، هندسة نظم الاتصالات، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، هندسة المواد والتصنيع، هندسة تصميم وبناء السفن، التصميم الهندسي الابتكاري).