شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يعلن أسماء الفائزين بمسابقة «حاضنة أعمال مسار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أسماء الفائزين بمسابقة «تطوير منتجات جديدة من اللوف أو مخلفاته» والتي نظمتها حاضنة أعمال مسار بمقر الجامعة القديم.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم السبت، أن المسابقة أسفرت عن فوز الدكتور محمود الأمير بالمركز الأول وجائزة قدرها 50 ألف جنيه عن منتج Luffa Derma للعناية بالبشرة (ويشمل ماسكات لتبيض الوجه وتنظيف البشرة وتنشيط الدورة الدموية ومنتجات علاجية لحب الشباب بالإضافة إلى فترة إحتضان وقدرها 6 شهور بحاضنة أعمال مسار، بينما حصل الدكتور عبدالرحمن عبدالواحد على المركز الثاني عن منتج فلتر من اللوف قادر على خفض ملوحة المياه بنسبة 60%، أما المركز الثالث فكان من نصيب الدكتور محمد مرتضي بمنتج مطور يمزج بين صناعة الصابون واللوف.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن الهدف من المسابقة هو خلق أفكار يمكنها تطوير صناعة اللوف بمركز طهطا وتقديم مصدر إضافي للدخل للمنتجين والمزارعين، ضمن أنشطة مشروع تعزيز الدخل الريفي لتطوير سلاسل القيمة بمحافظة سوهاج «مركز طهطا»، والذي تنفذه إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة والسفارة السويسرية بالقاهرة، لافتا إلى أن المسابقة مزجت ما بين البحث العلمي واحتياجات التكتلات الإنتاجية والصناعة بالمحافظة واستثمار مخرجات البحث العلمي، لدعم التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجات سوهاج في الأسواق المحلية والتصديرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأصحاب المشروعات الناشئة في التواصل الفعال مع المستثمرين وتحسين مهاراتهم في التسويق والترويج وتحفيز الإقتصاد المحلى لمحافظة سوهاج، عن طريق مشروعات صغيرة للشباب لتصبح قوة إجتماعية منتجة تساهم بفاعلية في جهود تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واشار الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار بالجامعة، إلى أنه تنافس في المسابقة أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج لتطوير منتجات جديدة للتصدير أو للسوق المحلي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة لشباب مركز طهطا، وزيادة نمو الإقتصاد المحلي للمحافظة، مؤكدا أن الصعيد يمتلك موارد طبيعية وبشرية متميزة من الشباب الذين يحتاجون للدعم والتشجيع لإقامة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة تساهم في القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق ظروف معيشية أفضل للشباب، وتقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات الإقتصادية في صعيد مصر.