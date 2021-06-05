شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم : دفعة الثانوية العامة الحالية مميزة للغاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،أن الامتحانات الحالية تخص دفعة مميزة للغاية ، والهدف الرئيسي لها هو التطوير منذ عام 2018 واستهلكنا وقت كبير فى التفرقة بين كيفية أداء الامتحان وطرق التقييم الجديدة.

وأضاف شوقى خلال مؤتمر صحفى أن الهدف من تطوير الثانوية العامة هو معرفة نواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وقال «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن المؤتمر خاص للاعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.