شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف إصدار تصاريح جديدة لمعارض السيارات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم2635 لسنة 2021 بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التصريح بإقامة معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء القائمة، وتحديد مهلة لنقل معارض السيارات إلى خارج المنطقة السكنية، وكذلك تنفيذ الضوابط التي تحقق عدد السيارات التي يتم عرضها بكل معرض وفقاً لمساحته البنائية، دون السماح بتشغيل الأرصفة أو أماكن الإنتظار المخصصة لسيارات السكان.

أوضح المحافظ أن الهدف من القرار هو الحد من التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية، خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لإنتظار سيارات المواطنين.

أضاف محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق وكتاب أمين عام مجلس الوزراء وكتاب رئاسة الجمهورية، بشأن مراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية.