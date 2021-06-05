شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية : جهود مكثفة للفرق الطبية لتطعيم المواطنين في المنازل بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية ، من جهودها ضمن برنامج الزيارات المنزلية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والغير قادرين علي الحركة وغيرهم من المواطنين للحصول علي لقاح كورونا ، وذلك مراعاة لظروفهم الصحية، في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا وتيسيراً عليهم من مشقة السفر.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية قامت بتطعيم سيدة كفيفة بمنزلها في منيا القمح من خلال الفرق المتحركة التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، وأيضاً قيام الفرق المتحركة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق بتطعيم سيدة مسنة في منزلها بلقاح كورونا، وتم قياس العلامات الحيوية لهم، والذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للقيادة السياسية وجهود الدولة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.