شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 5300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (6) سفن وتم تداول (5300) طن بضائع و(281) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (1800) طن بضائع و(133) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (3500) طن بضائع و(148) شاحنة بضائع.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة محبة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس، وغادرت السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للعبارة سينا .