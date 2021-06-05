شكرا لقرائتكم خبر عن البدء فى تبطين 123 ترعة بسوهاج ضمن المشروع القومى بتكلفة 964 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سوهاج – السيد أبوعلى:

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء فى تبطين 123 ترعة بنطاق المحافظة بطول 335 كيلو متر بتكلفة 964 مليون جنيه، ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري بهدف ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين الري، لافتا إلى الإنتهاء من تبطين 21 ترعة منها بطول 90 كيلو متر.

وأكد محافظ سوهاج - فى تصريح له اليوم - على أهمية مراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

ومن جانبه قال المهندس كمال ميدان وكيل وزارة الرى بسوهاج، أن الـ 21 ترعة التي تم الإنتهاء من أعمال التبطين بها هي " الديابات، الحلفاوية، ساحل محروس القبلي، آبار الوقف، الفارسية، العارف، الشنشقي، الحسانية، منصور، الصوامعة، فرع الهريف، ساحل الفارسية الجديد، فرع محروس، عبلة، القاضي، أبو دوح، أبو الجود، القبيصات، الجزازرة، بني عمار، بخيت " لافتا إلى استمرار العمل بعدد 102 ترعة آخرين