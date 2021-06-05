شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد لجان الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، يرافقه عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات اللغة العربية لطلاب الشهادة الاعدادية بالمحافظة.

واطمئن محافظ مطروح على تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية خاصة ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة مع التباعد داخل اللجان، حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين، خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب وكذلك التهوية والاضاءة، مع التأكد من أن الإمتحانات من المنهج الدراسى وفى مستوى الطلاب.

ويؤدى امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2020/2021 بمطروح 8944 طالب انتظام، وو338 طالب منازل و253 خاص وذلك في 103 لجنة على مستوى الادارات التعليمية بالمحافظة.

ويتم التصحيح فور انتهاء كل مادة من خلال 4 قطاعات تعليمية على مستوى المحافظة هي قطاع شرق ويضم البنجر والحمام والعلمين والضبعة، وقطاع وسط بمدينة مرسى مطروح، وقطاع غرب بمدينة النجيلة وبرانى والسلوم، وقطاع جنوب بمدينة سيوة.