شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الشهادة الإعدادية.. إحالة ملاحظ للشؤون القانونية لاستخدامه الهاتف المحمول بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة ملاحظ بلجنة مدرسة ناصر الابتدائية إلى الشئون القانونية وإلغاء ندبه كملاحظ باللجنة لاستخدامه الهاتف المحمول خارج لجنته المكلف بها .

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وبرفقته منال عبدالوهاب وكيل المديرية قد تفقدا لجان مدارس حامد سليمان الاعدادية بنين و سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات وجنوب قنا الاعدادية بنات ومدرسة ناصر الابتدائية التي تستضيف طلاب مدرستي قنا الاعدادية الحديثة وعمر بن عبد العزيز الخاصة .

امتحانات الشهاده الاعداديه بقنا

امتحانات الشهاده الاعداديه بقنا

وشدد "خالد"، خلال تفقده للجان، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية و التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات ، وتحاور مع الطلاب للتأكد من مناسبة امتحان مادة العلوم لمواصفات الورقة الامتحانية في اليوم الرابع من امتحانات الشهادة الاعدادية بقنا .