شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع موظف بالمعاش بعد سقوط من الدور الرابع بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي موظف بمركز عمليات البحر الاحمر بالمعاش مصرعه اليوم السبت نتيجة لسقوطه من أعلي عمارة سكنية بمنطقة حفر الباطن وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت عمليات النجدة ب البحر الأحمر بلاغا بسقوط مسن من الدور الرابع أعلى عمارة سكنية بمنطقة حفر الباطن يدعي «ابو عمرة» ويبلغ من العمر 65 سنة وتم إخطار مرفق اسعاف الغردقة وتم الدفع بسيارة اسعاف َوتبين وفاته في الحال وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.