شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن تفاصيل وجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني مؤتمر صحفي، الآن، للإعلان عن تفاصيل وجدول امتحانات الثانوية العامة، للعام الجاري.

وقال «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن المؤتمر خاص للاعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا يذاع على القنوات المصرية، في تمام الساعة الثانية من عصر اليوم السبت ٥ يونيو ٢٠٢١.

في تصريحات سابقة، قال طارق شوقي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إن المؤتمر خاص بالإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.