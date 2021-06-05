وكيل «تعليم الإسكندرية» يتفقد مركز تلقي لقاح كورونا لمنتدبي امتحانات الثانوية العامة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية،جولة ميدانية لمتابعة انطلاق فعاليات تلقي لقاح كورونا للمنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021، ولجنة الإدارة وكذلك المنتدبين لامتحانات الشهادات العامة، اليوم السبت.

وقال «سعد»، أنه حتى الآن جرى تطعيم قرابة 900 شخص من منتسبي مديرية التعليم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، حتى الآن فيما نستهدف الانتهاء من تطعيم 6 آلاف مدرس وملاحظ، داعياً جمهور المعلمين لسرعة التسجيل للحصول على المصل خاصة وأنه متاح عند التسجيل بموقع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح أن التطعيم يتى بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،مناشداً جميع العاملين للتسجيل بالموقع حفاظًـا على الصحة العامة.

رافقه خلال الجولة، رأفت عبدالله مدير عام الشؤون التنفيذية وبسيوني محمد رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (أ) وطارق فودة وكيل اللجنة.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أصدر تعليماته لمديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتيسير عمليات التطعيم باللقاح في مقار لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة وتجهيز أكثر من مركز.

وكيل "تعليم الإسكندرية" يتفقد مركز تلقي لقاح كورونا لمنتدبى امتحانات الثانوية العامة (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" يتفقد مركز تلقي لقاح كورونا لمنتدبى امتحانات الثانوية العامة (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" يتفقد مركز تلقي لقاح كورونا لمنتدبى امتحانات الثانوية العامة (صور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" يتفقد مركز تلقي لقاح كورونا لمنتدبى امتحانات الثانوية العامة (صور)