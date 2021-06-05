شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، سير امتحانات الشهادة الاعدادية بعدد من اللجان بمدينة الخارجة، يرافقها المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة والدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والسادة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة، وذلك للوقوف على مدي الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات.

‏وشددت نائب المحافظ على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم وكذلك عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان لمنع التزاحم، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ. كما أكدت على المرور المستمر على اللجان طوال وقت الإمتحانات للإطمئنان على الإلتزام بهذه الإجراءات.

هذا ويبلغ عدد اللجان المخصصة للشهادة الإعدادية ١١٩ لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، تستقبل نحو ٤٦١٩ طالب وطالبة.