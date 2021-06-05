شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 11 حالة شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء ، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة و11 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 194 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضاف شوكة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية بالفيروس ليبقي عدد الحالات الإيجابية 504 حالة، بجانب تسجيل 11 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2750 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى وجود 17 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و62 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس، مطالبًا المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إن حالة الوفاة الجديدة لرجل في الخامسة والثمانين من العمر، من مدينة العريش، وتوفي داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.