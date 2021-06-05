شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمراكز ومدن الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، ومصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، والمرور على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية، حملة أسفرت عن التحفظ على عدد من التكاتك المخالفة نظرا لما تمثله من مشكلات مرورية، وتغريم ١٢ من المواطنين في المواصلات العامة لعدم إرتداء الكمامه الواقية، وعلي صعيد آخر قامت الحملة برفع ٣٦ حالة إشغال، متمثلة في حواجز حديدية وخشبيه ولافتات وكراسي وترابيزات وغيرها بمناطق المرور.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، وقسم حملة لرفع وإزالة كافة الإعلانات المخالفة، وتم إزالة ٣٠ إعلان مخالف بشارع بورسعيد ومنطقة كوبري هاويس بلبيس وأمام مجلس المدينة، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالى لشوارع المدينة.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بتحقيق الإنضباط ورفع الإشغالات والبلدورات والكتل الخرسانية بشارع حلقه السمك، ومنطقة أبوعميره وميدان المنتزه، والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملة لرفع الإشغالات أسفرت جهودها عن رفع ١٥ حالة إشغال متمثلة في باعة جائلين وحواجز خشبية، وحديدية لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.